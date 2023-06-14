У лавах ЗСУ затримали "крота": хотів "злити" рашистам напрямки українського контрнаступу

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію на Дніпропетровщині. У результаті комплексних заходів викрито ще одного російського агента.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.

За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

"За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті. Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів", - зазначають в СБУ.

Крім того, зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень.

Також він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору ГРУ.

Згодом зрадника вивели на прямий "зв’язок" з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію на Львівщині. Під час комплексних заходів нейтралізовано агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ). Шпигунами виявились двоє українських військових та лікарка, які дислокувалися на території Яворівського військового полігону.