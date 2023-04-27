У Лимані викрили ворожого інформатора: передавав координати місць дислокації ЗСУ (ВІДЕО)

Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів, який передавав окупантам локації базування українських захисників у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисника перед усім цікавили місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України та СБУ на території звільненого Лимана.

Крім того, він передавав агресору координати місцевих об’єктів залізничної інфраструктури.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання.

"Інформатором виявився безробітний мешканець Лимана, який перебував «на зв’язку» з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил РФ. За вказівкою агресора його поплічник обходив територію звільненого міста і фіксував локації українських захисників та інфраструктурних об’єктів. Потім ворожий інформатор передавав отримані відомості бойовику через заборонену російську соцмережу «Однокласники»", - зауважують в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

"Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного поплічника РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.