У Лимані затримали "головного інженера Росенерго", який відключив мирне населення від електрики і подав енергію рашистам

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані, який під час тимчасового захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що загарбники призначили чоловіка "головним інженером" у створеній агресором "регіональній енергопостачальній компанії РФ".

На цій "посаді" він знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби рашистів.

"Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих "відділів міліції ДНР" та "військової комендатури" РФ. Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких були розквартировані регулярні російські війська. При цьому, домівки місцевих жителів залишалися без електроенергії", - зауважили в СБУ .

Також фігурант записував для прокремлівських Телеграм-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ зірвали "плани" фігуранта – встановили його місцезнаходження і затримали.

"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Там додали, що зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані, який пішов на співпрацю з ворогом та обігрівав казарми рашистів.