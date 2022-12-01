У Лимані затримали колаборантку, яка пропонувала "сухпайки" з РФ в обмін на підтримку окупаційної влади

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час захоплення Лиману зловмисниця добровільно пішла на співпрацю з ворогом і приєдналась до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Там її призначили "головою мікрорайону "Північний", де колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і "здавала" агресору учасників руху опору.

Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум щодо "приєднання" регіону до країни-агресора.

Для забезпечення підтримки "нової влади" і збору потрібної кількості "голосів" вона пропонувала "гумдопомогу" з РФ у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками.

У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит, погрожувала "скаргою" до окупаційних органів та репресіями.

За даними слідства, поплічницею ворога виявилась місцева жителька, яка після захоплення міста "вийшла" на загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

Щоб підтвердити свою прихильність, вона передала окупантам "списки" українських патріотів, які потенційно могли чинити спротив агресору.

Після звільнення Лиману колаборантка намагалась переховуватись і тим самим уникнути правосуддя. Проте їй це не вдалося.

"Зловмисницю затримали і повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення", - зауважили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала у Харківській області колаборанта, який під час окупації Балаклії займав посаду "помічника начальника управління тимчасової цивільної адміністрації" міста та закликав місцевий бізнес перераховувати "податки" до бюджету РФ.