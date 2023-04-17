У Львові викрили групу аферистів, що викрадали квартири, підробивши документи

Правоохоронці викрили групу аферистів, які незаконно заволоділи принаймні 17 об’єктами нерухомого майна на мільйони гривень, повідомляють в Головному управлінні поліції у Львівській області.

До складу злочинної групи входило троє осіб: організатор - 40-річнний мешканець одного з сіл Львівського району та посібники – жителі Львова та області віком 33 та 47 років.

Зловмисники підшуковували у Львові квартири та інші об’єкти нерухомості, які перебували у власності як громадян, так і в комунальній власності міста, виготовляли підроблені правовстановлюючі документи на ці об’єкти, печатки і штампи підприємств, установ і організацій, а також підробляли відповідні довідки.

В подальшому, використовуючи ці підроблені документи, вони отримували свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, змінювали замки вхідних дверей приміщень та продавали їх.

Фото: ГУНП у Львівській області

Таким чином учасники організованої злочинної групи незаконно заволоділи п’ятьма об’єктами нерухості на суму більше 5,5 мільйона гривень. Окрім того, встановлено їхню причетність до шахрайських заволодінь ще 12 приміщеннями.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили та вилучили значні суми коштів, чорнові записи, копії договорів та різноманітних документів, розписки та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчі повідомили організатору та учасникам злочинної групи про підозру за частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, частинами 3 й 4 статті 358 у поєднанні з частинами 2 та 3 статті 28 (підроблення документів - організованою групою та за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Розслідування триває. Правоохоронці вживають заходів для повернення об’єктів нерухомості їхнім законним власникам. Викриття ОЗГ проводили оперативники департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з оперативниками управління карного розшуку та слідчими поліції Львівської області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.