У Львові заарештували бізнесмена, що обікрав бронетанковий завод за простою схемою

Державне бюро розслідувань за матеріалами Служби безпеки України повідомило про підозру власнику приватного підприємства, який заволодів грошима Львівського бронетанкового заводу. Про це йдеться у повідомленнях ДБР, обласного управління СБУ та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Зазначається, що на початку 2020 року завод оголосив тендер на закупівлю машини контактного зварювання. Це обладнання було необхідне для ремонту військової техніки, яка давала відсіч російській агресії на сході країни.

Власник зареєстрованого у Києві підприємства подав пропозицію з найнижчою ціною – 495 тисяч гривень і, відповідно, переміг у тендері. Після укладення угоди завод перерахував 80% суми за обладнання на рахунок підприємства, яке мало впродовж двох місяців його встановити.

Однак підприємець не збирався виконувати замовлення, оскільки не мав ані самого обладнання, ані кваліфікованого персоналу, який зміг би провести передбачені угодою роботи.

Щоб уникнути виконання передбачених угодою зобов’язань, після отримання авансу зловмисник продав корпоративні права у статутному капіталі підприємства іншій комерційній структурі, зареєстрованій в офшорній зоні на Сейшельських островах.

39-річному директору ТОВ повідомлено про підозру за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (частина 4 статті 191 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Личаківський районний суд Львова 21 вересня обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо також, що нещодавно поліція та СБУ викрили українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів до Збройних сил України за штучно завищеною вартістю. Двигуни знайшли в Житомирі, вилучили та передали на місцевий бронетанковий завод.