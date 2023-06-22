У Миколаєві затримали агента РФ: наводив російські ракети на заводи і "полював на Бредлі"

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Миколаєві ще одного російського інформатора, який коригував повітряні удари РФ по місту. Саме за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається що, ворожий поплічник передавав в РФ місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.

Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків "Леопард" і бойових машин піхоти "Бредлі".

Для виконання розвідзавдань ворожий інформатор отримував грошову винагороду від свого російського "куратора".

Контррозвідники СБУ затримали ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста.

"За даними слідства, фігурантом виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року. У поле зору загарбників він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де регулярно розміщував власні антиукраїнські коментарі під фейковими новинами. Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував "потрібні" відомості або "в темну" використовував своїх знайомих", - повідомили в СБУ.

При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

"Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру України. Саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.