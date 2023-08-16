У Миколаєві затримали двох посадовиць обленерго: досі чекають на окупацію регіону і заперечують існування України (АУДІО)

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність і затримала ще двох чиновниць, які публічно виправдовували збройну агресію РФ. Фігурантками є очільниця одного з підрозділів АТ "Миколаївобленерго" та її заступниця.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у розмовах зі своїми колегами та підлеглими жінки заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення всієї території нашої держави.

Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам.

"Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій", - зауважують правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом чиновницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

"Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка "зливала" до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.