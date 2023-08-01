У Миколаєві затримали інформаторку блогера ФСБ під псевдонімом "Лохматий"

Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка "зливала" до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що жінка передала агресору фото та відео з місць ворожих "прильотів" по двох промислових об’єктах на території області, серед яких місцева нафтобаза.

"Розвіддані фігурантка переправляла проросійському блогеру Сергію Лебедєву (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ. У подальшому ворожий пропагандист переправляв отримані відомості до російської спецслужби для підготовки нових та коригування повторних повітряних атак на Миколаївщину", - зазначили в СБУ.

Крім того, одержані від інформаторки медіафайли він використовував для підготовки замовних сюжетів для міжнародного рупору Кремля "РИА Новости".

"За даними слідства, зрадницею виявилась місцева підприємиця, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ неодноразово публікувала антиукраїнські коментарі у різних пабліках країни-агресора.Згодом вона вийшла на "Лохматого", з яким спілкувалась через спеціально створений ним Телеграм-канал", - підкреслили в СБУ.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що наразі жінка під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше Служба безпеки зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку.