У Миколаєві затримали інформаторку окупантів, яка коригувала ракетні удари по місту

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах.

Таким чином вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.

Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини.

Для збору інформації зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію.

Отримані дані надсилала через анонімний месенджер.

У подальшому розвідувальну інформацію ворог міг використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку на спробах збору і поширення закритих відомостей.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором.

"Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)", - зазначили в СБУ.

Там додають, що наразі зловмисниця перебуває під вартою.

Раніше СБУ в Одесі затримала ворожого інформатора, який оприлюднював у соцмережах інформацію про об’єкти критичної інфраструктури