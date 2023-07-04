У Миколаєві затримали російського агента: "готував" ракетний удар РФ по будівлях управління СБУ та оборонного заводу

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ РФ у Миколаєві. Він готував нову повітряну атаку рашистів по оборонних заводах та будівлі управління СБУ в області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що агент "полював" за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував "ударити" по них російськими ракетами "Кинджал".

Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.

Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.

У разі успішного виконання завдань спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику грошову "винагороду", яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.

Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани – своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з ФСБ.

"За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва", - зазначають правоохронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

"Зраднику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ викрила у Миколаєві ще одного російського інформатора, який коригував повітряні удари РФ по місту. Саме за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.