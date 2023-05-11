У Миколаєві затримали ворожого інформатора, який навів російську ракету на багатоповерхівку

Служба безпеки викрила ще одного коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру України. Саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року.

"У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі. Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону", - зазначають в СБУ.

Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки.

Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Гроші перераховували на його власну банківську картку.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Там додали, що зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у результаті багатоетапної спецоперації на Миколаївщині. Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова.