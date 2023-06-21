У НАБУ визнали постійність розкрадань в "Укрзалізниці": збитки перевищують 700 млн грн

У провадженні Національного антикорупційного бюро є близько 80 справ, які стосуються порушень в "Укразалізниці". Збитки за ними сягають понад 700 млн грн. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтервʼю "Укрінформу".

Він зазначив, що в бюро є цілий підрозділ, який з 2015 року займається розслідуванням справ стосовно "Укрзалізниці". До відповідальності було притягнуто вісьмох керівників департаментів компанії-перевізника, які займаються закупівлями.

"Там постійна проблема з привласненням коштів саме на публічних закупівлях, є ознаки створення бек-офісів, які отримують "відкати". Це свідчить про необхідність системних змін на "Укрзалізниці" для усунення самої причини виникнення корупції", – сказав Кривонос.

За його словами, уряду було надано відповідні рекомендації й вони досі залишаються актуальними.