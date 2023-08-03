У нардепа Дубінського проводять обшуки: під виглядом лікування родича поїхав на відпочинок за кордон

Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки у ще одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон на період воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря.

"Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення", - зазначили в СБУ.

Там додають, що для з’ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям парламентаря тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В СБУ не називають ім’я народного обранця, але судячи з фото, які публікує відомство, мова йде про Олександра Дубінського від партії "Слуга народу". Напередодні ЗМІ повідомляли, що він відпочивав в Іспанії.

Про те, що мова йде саме про Дубінського, Delo.ua підтвердили і джерела у правоохоронних органах.

Відпочинок нардепів за кордоном під час війни: що відомо

24 липня "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела повідомило, що нардепа від партії "Слуга народу", заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. В готелі журналістам підтвердили, що мали такого гостя, але він вже виселився.

Така поведінка нардепа під час війни в країні спричинила хвилю обурення у суспільстві.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук 25 липня повідомив, що Арістов подав до Верховної Ради заяву про складання повноважень народного депутата України.

Президент Володимир Зеленський після скандалу пригрозив депутатам та іншим держслужбовцям і нагадав, що вони мають працювати заради України.

Наразі правоохоронці розслідують законність виїзду на відпочинок Арістова.