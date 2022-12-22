У Німеччині затримали працівника розвідки, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ

Співробітника зовнішньої розвідки Німеччини підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб Росії. Його затримали, ведеться слідство за підозрою у державній зраді.

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Про це повідомляє WELT.

Зазначається, що наразі затриманий перебуває під вартою. В його квартирі та на робочому місці провели обшуки. Також обшуки проводились у двох приміщеннях розвідки.

Співробітник розвідки звинувачується у тому, що у 2022 році передав російській розвідці інформацію, які отримав у ході своєї діяльності.

За інформацією WELT, інші співробітники розвідки також могли працювати на російську спецслужбу, однак наразі більше арештів не було.

Голова зовнішньої розвідки Бруно Каль заявив, що його відомство тісно співпрацює зі слідчими органами, аби якомога детальніше дослідити справу. За його словами, після інформації про можливий випадок зради, у розвідці почалось широке внутрішнє розслідування.

Зазначається, що поки що в Німеччині було лише декілька випадків викриття шпигунів. Кілька років тому ще одного співробітника розвідки заарештували й засудили через те, що він здобував інформацію для американської спецслужби ЦРУ, а потім запропонував себе росіянам.

Нагадаємо, 7 грудня у Німеччині поліція одночасно провела спецоперацію в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації "Reichsbürger", яка планувала викрадення політиків та насильницьке захоплення влади. Відомо про затримання 25 людей.

Затримані є членами так званоїторганізації Reichsbuerger (Громадяни Рейху) і не визнають сучасну Німеччину легітимною державою і наполягають на тому, що колишній, набагато більший "Німецький Рейх" все ще існує, незважаючи на поразку нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Бундестаг провів три засідання спеціальних комітетів, щоб обговорити розслідування змови екстремістів, пов'язаних із ультраправим рухом "рейхсбюргерів".