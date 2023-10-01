У організатора "піраміди" B2B Jewerly вилучили три автівки й вручили нову підозру в шахрайстві (ФОТО)

Поліція за результатами проведення додаткових слідчих дій оголосила організатору фінансової піраміди B2B Jewerly Миколі Гонті та його дружині про підозру у вчиненні шахрайства у великих розмірах (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу).

Як вказують в пресслужбі Нацполіції, наразі задокументовано шахрайські дії відносно ще десятьох громадян, які втратили понад 5 мільйонів гривень, які вони начебто "інвестували" в ювелірний "бізнес" фігурантів.

Загалом Головне слідче управління Нацполіції з 2020 року, коли B2B Jewerly було викрито, встановило 18 членів злочинної організації, які створили та забезпечували функціонування в Україні фінансової піраміди під прикриттям ювелірних магазинів.

Під час проведення обшуку в організатора було вилучено три елітні транспортні засоби, якими користувалися члени злочинної організації. Судячи з фото, це BMW, а також позашляховики Toyota та Mercedes-Maybach GLS 600 - усі чорного кольору.

Як працювала фінансова піраміда B2B Jewerly

Організатором "інвестпроєкту" вважається згаданий 56-річний уродженець Вінницької області, який був і медійним обличчям рекламної кампанії "прибуткового бізнесу", куди громадянам пропонували вкласти гроші та швидко розбагатіти. Фігурант позиціював себе успішним ювеліром із власним виробництвом.

Насправді він разом зі спільниками купував золоті та срібні вироби в інших ювелірів та продавав їх через мережу своїх магазинів за значно завищеними цінами, пропонуючи виплатити кешбек аж до повної їх вартості.

Довірливим людям також пропонували придбати "подарунковий сертифікат", який мав принести до 400% річних. Організатори фінансової піраміди не укладали з громадянами жодних договорів, а відтак - не мали юридичних зобов'язань.

Після покупки ювелірних виробів чи сертифікату громадяни отримували кілька грошових виплат, які потім припинялися. У такий спосіб втратили свої кошти, вкладені в ювелірне "виробництво", тисячі людей.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

У 2022 році слідчі направили до суду обвинувальні акти щодо Гонти та п’яти його спільників у вчиненні фінансового шахрайства та відмивання майна, отриманого злочинним шляхом.

У 2023 році до суду скеровано обвинувальні акти щодо нього та шістьох учасників стосовно створення, керівництва злочинною організацією, а також участі в ній, вчинення шахрайства у великих розмірах, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

На усе нерухоме майно членів організації – квартири, будинки, в тому числі і на острів, розташований на лівому березі Києва, а також елітні автівки, банківські рахунки та ювелірні вироби було накладено арешт.