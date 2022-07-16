У поліції назвали кількість справ, відкритих за воєнні злочини

За час широкомасштабної війни Національна поліція України отримала та опрацювала майже 3,3 млн звернень від громадян.

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Про це повідомила Національна поліція.

"Зареєстровано 99 тисяч кримінальних правопорушень, що на 8% менше за аналогічний період минулого року. Розпочато понад 23,1 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками. В межах цих проваджень вже оголошено 381 підозра фігурантам, у тому числі й заочні. Відкрила більше 990 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 172 особи - в статусі підозрюваних. 78 обвинувальних актів уже передано в суди. Викрила 99 ДРГ та затримала майже 1,5 тис осіб за підозрою у диверсійній діяльності", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами глави Нацполіції, зафіксовано понад 22,5 тисяч майнових злочинів, з яких більше 21,6 тисяч – крадіжки. Більш як 5,7 тисяча підозрюваних осіб встановлено. Виявлено під час перевірки на блокпостах 390 розшукуваних та більше 3,1 тисяча підозрілих осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності. А також понад тисячу транспортних засобів, які перебували у розшуку.

Також поліцейські відкрили більше тисячі кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію. Підозра за цю протиправну діяльність отримали понад 480 осіб. Більш як 320 матеріалів направлені до суду.

"Поліція зареєструвала понад 300 кримінальних проваджень за розкрадання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв. 47 осіб отримали повідомлення про підозру за скоєння цих злочинів. Знайдено 3307 зниклих дітей. 191 дитину ще поліція розшукує. Заблокувала понад 4,5 тис ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 33 млн користувачів", - зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що в Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару.