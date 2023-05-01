У Полтаві ліквідували потужний проксі-центр, через який РФ розповсюджувала пропаганду

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували у Полтаві потужний проксі-центр, який агресор використовував для підривної діяльності проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті комплексних заходів затримано організаторів незаконної діяльності. Ними виявились двоє мешканців Полтавської та Харківської областей.

"Ділки налагодили підпільний проксі-центр, який працював як VPN-сервіс. Він дозволяв абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного Інтернету", - повідомили в СБУ.

Вартість такої "підписки" становила майже 2,5 тис. грн на місяць.

"За оперативною інформацією, фігуранти щодня отримували сотні "замовлень", а гроші одержували через заборонені платіжні системи", - підкреслили в СБУ.

Серед "постійних" клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі-центру намагалися приховати власні ІР-адреси для доступу до популярних соцмереж.

При цьому сервери ворожого "осередку" знаходились на території країни-агресора.

"Це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті нібито від імені українських громадян", - зауважують в СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено:

спеціальний апаратний комплекс;

120 тис. дол. та пів кілограма золота;

мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

"Наразі організатору проксі-центру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області викрили схему незаконного обміну російських рублів, обіг яких заборонено на території України, на українську гривню та навпаки.