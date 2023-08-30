У Полтаві затримали фітнес-тренера, який плювався у бійців ЗСУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Полтаві провокатора, який публічно ображав українських військових. Зловмисником є місцевий фітнес-тренер – палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ

Зазначається, що правоохоронцями задокументовано випадок, коли, перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату.

"Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші". Більше того, фігурант плюнув у одного із військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру.

Потім відзняте відео з "коментарями" він виклав на власній сторінці в Інстаграмі.

Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками.

"Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні", - підкреслили в СБУ.

Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя. Однак правоохоронці затримали його.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення зловмисника до відповідальності", - наголосили в СБУ.

У відомстві не називають, прізвище фігуранта кримінальної справи, але судячи з фото мова йде про полтавського фітнес-тренера Романа Заволоку, який принижував військових. Раніше він підходив до працівників ТЦК ображав їх називаючи "чайками" та "гусями". Але останній скандальний випадок стався пару днів тому. Фітнес-тренер разом з таким же "фітнесом"-товаришем ображали старшого солдата Олександра Мацька. Вони насміхалися з тремтячих рук військового, хоча той пояснив, це тремор від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому: "Ти придурок, сам попався на крючок". В кінці розмови він плюнув у військового.