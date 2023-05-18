У Полтаві затримали лідера фейкового "народовладдя", який закликав до захоплення урядових установ України

Служба безпеки запобігла спробам дестабілізації суспільно-політичної обстановки у центральних регіонах України. Під час комплексних заходів у Полтаві затримано чоловіка, який хотів створити псевдодержавне утворення на території обласного центру.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник позиціонував себе як лідер так званого "народовладдя" і займався створенням фейкового "самоврядування" у місті. Незаконну інституцію чоловік назвав "радою територіальної громади" і навіть замовив печатку для псевдоустанови.

Крім того, на власній сторінці у Фейсбук він закликав громадян приєднуватися до його "об’єднання" і створювати нові "громади" для насильницького захоплення державної влади в Україні.

Своїм "послідовникам" фігурант обіцяв "посади" у складі фейкової установи.

У власноруч записаних відеокоментарях чоловік регулярно повторював кремлівські наративи, в яких збройну агресію РФ називав "громадянською війною в Україні".

Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, раніше у результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ.