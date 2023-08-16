У психлікарні на Миколаївщині заробляли на липових довідках для ухилянтів $100 тисяч щомісяця

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему заробітку на оформленні "липових" медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

"Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували 1,5 тис. доларів США. Щомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тис. доларів США", - зауважують у відомстві.

Працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому", під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - підкреслюють в ДБР.

Там додають, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Крім того, за місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.

Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки.

Нагадаємо, правоохоронці продовжують серію спецоперацій для викриття та ліквідації корупційних схем, пов’язаних із мобілізацією. Нещодавно правоохоронці затримали колишніх і чинних посадовців, котрі за гроші знімали авто з військового обліку та продавали підроблені довідки про інвалідність призовникам.