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Злочинність
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У руйнуванні маєтку Гавсевича в Одесі підозрюють власника будівлі та підрядника (ФОТО)

Знищення особняка Гавсевича в Одесі – замовника та підрядника підозрюють у руйнуванні пам’ятки архітектури
Знищення особняка Гавсевича в Одесі – замовника та підрядника підозрюють у руйнуванні пам’ятки архітектури

Правоохоронці повідомили про підозру у руйнуванні пам’ятки архітектури - маєтку Гавсевича в Одесі - власнику будівлі і керівнику підприємства-підрядника.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, власник особняка, який є об’єктом культурної спадщини, спільно з підрядником без відповідного дозволу провели будівельні роботи з демонтажу огороджуючих та несучих конструкцій будівлі. 

Ці дії призвели до руйнування об’єкту культурної спадщини, зокрема її конструктивних та архітектурно-художніх елементів інтер’єру приміщень.

"За процесуального керівництва Приморської окружної прокуратури м. Одеси власнику особняка Гавсевича та керівнику підприємства-підрядника повідомлено про підозру в умисному знищенні, руйнуванні та пошкодженні об'єктів культурної спадщини чи їх частин (ч. 5 ст. 298 КК України)", - зауважують у прокуратурі.

Там додають, що наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. 

Фото 2 — У руйнуванні маєтку Гавсевича в Одесі підозрюють власника будівлі та підрядника (ФОТО)
Фото 3 — У руйнуванні маєтку Гавсевича в Одесі підозрюють власника будівлі та підрядника (ФОТО)
Фото 4 — У руйнуванні маєтку Гавсевича в Одесі підозрюють власника будівлі та підрядника (ФОТО)
Фото 5 — У руйнуванні маєтку Гавсевича в Одесі підозрюють власника будівлі та підрядника (ФОТО)
Фото 6 — У руйнуванні маєтку Гавсевича в Одесі підозрюють власника будівлі та підрядника (ФОТО)
Фото 7 — У руйнуванні маєтку Гавсевича в Одесі підозрюють власника будівлі та підрядника (ФОТО)

Як зауважують в Офісі генпрокурора, відповідно до наказу Міністерства культури та туризму України від 16.06.2007 будівлю за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 1 – "Особняк Гавсевича" (архітектор Гальперсон С.С.), яка побудована у 1903 році, визнано пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення та взято під охорону держави.

Нагадаємо, що за позовом прокурорів Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області повернуто у державну власність пам’ятку архітектури місцевого значення – будинок-садибу Терещенка. 

Садиба є об’єктом культурної спадщини IX cтоліття. На її території знаходяться палац та інші споруди, де колись розміщувалися стайні та авіамайстерні.

Автор:
Світлана Манько