У США засновницю стартапу Theranos суд приговорив до 11 років ув'язнення за шахрайство

Суд у США засудив засновницю стартапу Theranos Елізабет Голмс до 11 років та трьох місяців ув’язнення. Її звинувачують в обмані інвесторів щодо її розробки, яка за допомогою декількох крапель крові мала робити безліч аналізів.

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Про це повідомляє Reuters.

Прокурори заявили на суді, що Голмс спотворила інформацію про технології та фінанси Theranos, зокрема, стверджуючи, що її пристрій для аналізу крові здатен проводити безліч тестів з декількох крапель крові.

"За словами прокурорів, компанія таємно покладалася на звичайні машини інших компаній для проведення тестів пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Голмс на суді заявила, що на той час вона вважала свої заяви точними.

Стартап Theranos колись оцінювався в 9 мільярдів доларів, а Голмс називали наймолодшою жінкою-мільярдером в 2014 році. Однак після серії статей в Wall Street Journal в 2015 році, які поставили під сумнів її технологію, стартап зазнав краху.

Очікується, що Голмс оскаржить рішення суду, а її адвокати проситимуть суддю дозволити їй залишитися на волі під заставу на час розгляду апеляції.