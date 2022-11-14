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У Туреччині затримали підозрювану в організації вибуху у Стамбулі
Людину, що залишила бомбу на проспекті Істікляль в Стамбулі, затримано.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, передає Hürriyet.
“Людину, яка залишила бомбу, було затримано командами відділу поліції Стамбула. До цього було затримано ще близько 21 людини”, - повідомив Сойлу.
Міністр додав, що є інформація про те, звідки надходили інструкції та звідки в Стамбул потрапив виконавець злочину. За його словами, інструкції надійшли з Кобані, а злочинець прибув до Туреччини через Афрін.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу також вказав на безпосередніх організаторів вибуху в Стамбулі.
“Терористична організація PKK/PYD в рамках наших висновків”, - сказав Сулейман Сойлу.
Нагадаємо, що 6 людей загинули і 81 дістав поранення 13 листопада внаслідок вибуху близько 16:20 на жвавій пішохідній вулиці Істікляль у Стамбулі.