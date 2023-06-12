У Вінниці ліквідували ботоферму, яка розповсюджувала російську пропаганду

Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну ботоферму, яка працювала на користь країни-агресора. У результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

"Готових "ботів" фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агенціям, що працюють "під дахом" спецслужб РФ. Тільки на "оренді" одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 грн. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки", - зауважили в СБУ.

За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового "розгону" прокремлівських наративів. Зокрема щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні.

Також інтернет-агітатори РФ виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, у тому числі на міжнародній арені.

Для цього подавали інформаційні "вкиди" від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні і на території ЄС.

За даними слідства, організаторами ботоферми виявились троє жителів Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили в орендованому гаражі.

Під час обшуків за його адресою та у помешканнях фігурантів виявлено:

комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності;

3 тис. SIM-карт українських та європейських операторів мобільного зв’язку;

13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення;

банківські картки, через які вони отримували гроші від "клієнтів".

"Вся вилучена техніка направлена на експертизу. Наразі фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше кіберфахівці Служби безпеки ліквідували прокремлівську ботоферму у Хмельницькій області. Понад 2 тисячі ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації.