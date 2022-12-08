У Вінниці підприємство постачало в РФ деталі для ремонту військової техніки

Один із вінницьких машинобудівних заводів після початку повномасштабної війни експортував до Росії комплектуючі для ремонту військової техніки.

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Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю із країною-агресором. В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які у тому числі використовуються у військовій техніці", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, для реалізації протиправної схеми було залучено ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію Росії. З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС.

У такий спосіб протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, які використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки за місцем знаходження виробничих потужностей, офісних приміщень групи компаній та за місцями фактичного проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.

У кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) здійснюється досудове розслідування, в ході якого досліджуються факти торгівлі українських підприємств з РФ та нелегальних поставок продукції для потреб військово-промислового комплексу держави-агресора.

В Офісі Генпрокурора не вказується назва підприємства, але за інформацією агентства "Інтерфакс-Україна" йдеться про Вінницький агрегатний завод.

Нагадаємо, що СБУ 22 жовтня затримала президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.