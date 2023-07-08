У Вінниці затримала бойовика-розвідника "ДНР", який хотів "залягти на дно"

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації "ДНР". Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус збройних сил РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у 2014 році чоловік брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав.

У фігуранта вилучено телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій проти сил антитерористичної операції у Донецькій області.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що суд обрав чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Раніше СБУ притягнула до відповідальності ще двох бойовиків, які допомогли РФ захопити Дебальцеве і Попасну.