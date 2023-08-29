У Вінниці затримали соратника "народного губернатора" ДНР: хотів втекти до невизнаного Придністров’я

Служба безпеки розшукала ще одного бойовика терористичної організації "ДНР", який тривалий час переховувався від правосуддя за участь у війні проти України. Зловмисника було затримано поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, куди він намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим є мешканець міста Костянтинівка, що на Донеччині.

"У 2014 році він приєднався до так званого "слов’янського полку" – підконтрольного РФ терористичного угруповання зі сходу України. Там його залучали до "чергування" на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону. Під час таких "зупинок" бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та "конфіскації" їхніх авто", - зазначили в СБУ.

Відомо, що у цей час підозрюваний зустрічався з ватажком так званої "ДНР" та "народним губернатором" Донеччини, який координував вербування людей у проросійські збройні формування.

Крім того, фігурант адміністрував декілька прокремлівських груп у забороненій соцмережі "Вконтакте", в яких агітував мешканців Донбасу вступати до терористичної "ДНР".

Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався "залягти на дно".

Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області.

При обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон та сім-картки із доказами його комунікації з бойовиками "днр".

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Раніше СБУ затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації "ДНР". Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус збройних сил РФ.