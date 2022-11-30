У Вінниці затримали зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині і втекла звідти після приходу ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила ворожу поплічницю під час контрдиверсійних заходів у Вінницькій області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисницею виявилась мешканка Берислава, яка після захоплення українського міста активно співпрацювала з місцевою окупаційною адміністрацією.

Встановлено, що вона передавала до створеної агресором "воєнної комендатури" списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам.

Отримані відомості ворог використав для проведення масових "облав" на помешкання місцевих жителів та викрадення людей.

Від потерпілих вимагали "зізнання" у сфабрикованих справах. У разі відмови – застосовували тортури і погрожували вбивством.

Крім цього, зловмисниця допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості і вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів Бериславського району для його захоплення.

Також вона сприяла у "розквартируванні" російських окупаційних підрозділів в оселях українців, які перебували на підконтрольній українській владі території.

При цьому сама запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї рашистів.

Після звільнення частини регіону вона намагалася втекти за кордон, щоб уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ своєчасно встановили її місцезнаходження на території Вінниччини і затримали поблизу одного з місцевих об’єктів критичної інфраструктури.

Під час обшуку у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами листування з представниками окупаційного органу.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ та Державне бюро розслідувань затримали у Херсоні під час стабілізаційних заходів трьох працівників слідчого ізолятора, які під час окупації міста Росією перейшли на бік ворога.