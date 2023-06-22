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Злочинність
Дата публікації

У Харкові шахраї виманювали гроші у людей, які шукали "легкого заробітку під час війни"

У Харкові шахраї виманювали гроші у людей, які шукали "легкого заробітку під час війни"
Обіцяли примножити вкладені кошти – у Харкові припинено діяльність шахрайського колцентру

Кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції заблокували у Харкові шахраїв, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали гроші громадян.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень.

"Для пошуку потенційних "інвесторів" зловмисники створили в обласному центрі власний колцентр, який нараховував 40 операторів. Вони телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на фондовому ринку", - зауважили в СБУ.

Для своїх клієнтів ділки створювали електронні "персональні кабінети", в яких демонстрували постійне "зростання" акцій та пропонували збільшити інвестиції.

Щоб переконати людей вкладати гроші у "фондові проєкти", оператори колцентру застосовували різні методи психологічного впливу і намагались маніпулювати "вкладниками".

За даними слідства, до організації незаконної діяльності причетні троє мешканців Харкова, які вирішили "заробити" на злочинній схемі.

Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Фото 2 — У Харкові шахраї виманювали гроші у людей, які шукали "легкого заробітку під час війни"

"На підставі зібраних Службою безпеки матеріалів трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, слідчі Головного управління поліції в Хмельницькій області спільно із працівниками кіберполіції та управління Служби безпеки України в області викрили групу зловмисників, які привласнювали кошти власників гаманців криптовалюти.

Автор:
Світлана Манько