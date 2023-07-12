У Харкові викрили злочинне угруповання, яке під виглядом співробітників СБУ займалося вимаганням

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ нейтралізувало організоване злочинне угруповання, яке тероризувало громадян і вчиняло розбійні напади у Харкові.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під виглядом проведення вигаданих "обшуків" озброєні зловмисники вдиралися до осель місцевих жителів та розграбовували їхнє майно, представляючись співробітниками Служби безпеки України.

Задокументовано, що на початку липня цього року учасники банди здійснили розбій на помешкання харківського подружжя та відібрали золоті прикраси на загальну суму понад 20 тис. дол. США.

"Але цього лідеру угруповання виявилось замало і він почав вимагати у чоловіка ще 5 тис. дол. нібито для "закриття" кримінального провадження проти нього. У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичним насильством щодо близьких потерпілого", - зауважують правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали організатора банди "на гарячому" під час передачі йому всієї суми "данини" від потерпілого.

"За даними слідства, головним фігурантом виявився 33-річний місцевий житель, який раніше неодноразово був засуджений за вчинення тяжких злочинів", - підкреслюють в СБУ.

Там додають, що при обшуку у чоловіка вилучено спецодяг зі знаками розрізнення СБУ, а також бойовий пістолет ТТ з боєкомплектом.

"На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми", - повідомили в СБУ.

Раніше у Вінниці затримали шахрая, що видавав себе за співробітника Служби безпеки України і за гроші пропонував молодикам свою "допомогу" в ухиленні від призову.