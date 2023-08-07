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Категорія
Злочинність
Дата публікації

У Харкові залізничник "зливав" окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ

Зливав дані про переміщення українських захисників та військової техніки – у Харкові викрито залізничника
Зливав дані про переміщення українських захисників та військової техніки – у Харкові викрито залізничника

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб РФ дані про Сили оборони на території регіону. Ним виявився працівник однієї з місцевих залізничних станцій, який, маючи проросійські погляди, активно допомагав загарбникам.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що чоловік відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

Також поплічник ворога намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.

Крім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру.

Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Телеграм-групу.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Фото 2 — У Харкові залізничник "зливав" окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ
Фото 3 — У Харкові залізничник "зливав" окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ
Фото 4 — У Харкові залізничник "зливав" окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ
Фото 5 — У Харкові залізничник "зливав" окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ
Фото 6 — У Харкові залізничник "зливав" окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Раніше кіберфахівці СБУ викрили та затримали у Харкові двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів.

Автор:
Світлана Манько