У Харкові затримали групу коригувальників, які наводили удари РФ по місту

Кіберфахівці СБУ викрили та затримали у Харкові двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

"У подальшому фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з РФ", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали обох учасників групи "на гарячому" під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе під час нічної атаки 1 серпня цього року.

Винним загрожує до 12 років тюрми.

Раніше контррозвідка Служби безпеки викрила у Миколаєві ще одного російського інформатора, який коригував повітряні удари РФ по місту. Саме за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.