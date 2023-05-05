У Харкові затримали іноземного блогера, який заперечував злочини рашистів та ображав ЗСУ

Служба безпеки України затримала іноземного блогера з Латинської Америки, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та поширював фейки про війну в Україні. Йому повідомили про підозру за чч. 2 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно).

Після початку повномасштабного вторгнення блогер, який вже кілька років жив у Харкові, одразу підтримав російських загарбників та виставляв їх як героїв, повідомляють у СБУ.

Затриманий намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та ЗСУ. Минулого року він знімав провокативні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав їх.

Ці відео він публікував на власних каналах, а в коментарях заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масових вбивств рашистами мирних людей.

Під час обшуків правоохоронці виявили в нього мобільні телефони та комп’ютер із доказами незаконної діяльності.

Наразі затриманого помістили під варту.