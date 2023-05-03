У Харкові затримали прокурора, який вимагав з потерпілих гроші за "правильне" розслідування злочинів

У Харкові затримали прокурора, який запропонував своєму знайомому за винагороду у 35 тис доларів США зареєструвати кримінальне провадження та сприяти швидкому проведенню досудового розслідування.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті комплексних заходів затримано прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова. Він налагодив схему одержання хабарів за "активізацію" розслідування кримінальних злочинів.

"Співробітники СБУ задокументували, що посадовець вимагав 35 тис. дол. від потерпілого у справі про шахрайські дії з комерційною нерухомістю. За цю суму прокурор обіцяв чоловіку дати "поштовх" у розслідуванні відповідного провадження, а також накласти арешт на майно та провести низку експертиз", - зауважили в СБУ.

До протиправної діяльності посадовець залучив свою знайому як посередницю для передачі неправомірної вигоди.

Співробітники СБУ і ДБР затримали прокурора і посередницю у Харкові "на гарячому" під час передачі всієї суми хабаря.

"Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.

Там додали, що наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше в Одеській області викрили на хабарництві старшого державного інспектора митного посту "Білгород-Дністровський" Одеської митниці.