У Харкові затримали російського шпигуна, який передавав ворогу позиції ЗСУ (ВІДЕО)

Контррозвідка Служби безпеки на Харківщині затримала одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Він збирав розвіддані про оборону обласного центру і прикордонних територій регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що затриманим виявився 52-річний мешканець Харкова, якого російське ГРУ завербувало на початку повномасштабного вторгнення.

"За вказівками агресора він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. Насамперед його цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.", - повідомили в СБУ.

Також чоловік фіксував напрямки руху української військової техніки та локації укріпрайонів і фортифікаційних споруд в області.

"Для цього об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості. Отримані відомості передавав через месенджер представнику російської воєнної розвідки, який перебував на території РФ", - зазначили правоохоронці.

Щоб приховати "сліди" листування з агресором, зрадник одразу видаляв усі надіслані до ГРУ повідомлення.

Однак, контррозвідники Служби безпеки все одно викрили і задокументували підривну діяльність російського агента.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - зазначили в СБУ.

Там додали, що інших трьох агентів з цієї групи співробітники СБУ викрили у серпні 2022-го та в лютому цього року. Серед них був "зв’язковий" воєнної розвідки РФ.

Раніше Служба безпеки викрила ще одну ворожу інформаторку у прифронтових районах Донеччини. Зловмисниця відслідковувала маршрути переміщення сил ЗСУ на Слов’янському і Краматорському напрямках.