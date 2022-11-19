У Херсоні виявили повний список та лігво окупантів і колаборантів - ДБР (ФОТО)

Державне бюро розслідувань виявило у Херсоні лігво колаборантів, які служили у "поліції" окупантів. Там знайшли повний список зрадників.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, тікали зі звільненого Херсону так швидко, що залишили у офісі неспростовні докази своєї державної зради. Виявлено "журнал прийняття (здачі) поста та перевірки несення служби з охорони будівлі Управління карного розшуку ГУ МВС Херсонської області". Окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціантів", - йдеться у повідомленні.

Одному з колаборантів – колишньому співробітнику ГУНП в Херсонській області – вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

"Відомо, що він особисто, спільно з представниками окупаційної влади та військовими РФ, брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів. За прагнення до служби він отримав звання майора та посаду заступника начальника відділу управління", - зазначили у ДБР.

Правоохоронці готують заочне повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111) усім фігурантам. Санкції статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, Служба безпеки під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні знайшла засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.