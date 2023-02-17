У Херсоні затримали директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні "борди" для псевдореферендуму РФ

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився директор місцевого рекламного агентства, який добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами під час тимчасового захоплення обласного центру.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що заирманий зчоловік апропонував рашистам PR-послуги щодо інформаційної підтримки псевдореферендуму.

Для цього особисто займався розробкою "стратегії" ворожої інформкампанії за "приєднання" регіону до складу РФ.

Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту.

Вартість "замовлення" становила більше ніж пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від окупантів у російських рублях.

Для розміщення агітаційної продукції використали 20 рекламних щитів компанії, встановлених уздовж автомобільних доріг та в місцях масового перебування людей на території українського міста.

Після звільнення Херсона колаборант намагався "залягти на дно" і таким чином спробувати уникнути правосуддя.

Втім співробітники СБУ викрили його, встановили місцезнаходження і затримали.

"За даними слідства, директор компанії підтримав російських загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення. Потім він здійснив "перереєстрацію" підприємства в колишній місцевій окупаційній адміністрації та уклав з нею "контракт" щодо надання рекламних послуг", - повідомили правоохоронці.

Під час обшуків в офісі та помешканні фігуранта виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.

"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину проти України", - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила ще одного агента ФСБ , який "зливав" ворогу розвіддані. Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області.