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У Херсоні затримали директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні "борди" для псевдореферендуму РФ
Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився директор місцевого рекламного агентства, який добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами під час тимчасового захоплення обласного центру.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що заирманий зчоловік апропонував рашистам PR-послуги щодо інформаційної підтримки псевдореферендуму.
Для цього особисто займався розробкою "стратегії" ворожої інформкампанії за "приєднання" регіону до складу РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту.
Вартість "замовлення" становила більше ніж пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від окупантів у російських рублях.
Для розміщення агітаційної продукції використали 20 рекламних щитів компанії, встановлених уздовж автомобільних доріг та в місцях масового перебування людей на території українського міста.
Після звільнення Херсона колаборант намагався "залягти на дно" і таким чином спробувати уникнути правосуддя.
Втім співробітники СБУ викрили його, встановили місцезнаходження і затримали.
"За даними слідства, директор компанії підтримав російських загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення. Потім він здійснив "перереєстрацію" підприємства в колишній місцевій окупаційній адміністрації та уклав з нею "контракт" щодо надання рекламних послуг", - повідомили правоохоронці.
Під час обшуків в офісі та помешканні фігуранта виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.
"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину проти України", - додали в СБУ.
Нагадаємо, СБУ викрила ще одного агента ФСБ , який "зливав" ворогу розвіддані. Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області.