У Херсоні затримали екскерівника банку РФ, який за вказівкою Сальдо вводив у місті "рубльову зону"

Служба безпеки викрила ще одного "високопоставленого" колабаранта в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що саме через цю російську "фінустанову" гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора.

"Таким чином рашисти планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ", - зауважують в СБУ.

За даними правоохоронців, більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України.

"Для реалізації проєкту агресор планував використати "досвід" створення розгалуженої мережі російського "расчетного банка" у захоплених районах Донецької та Луганської областей", - підкреслюють в СБУ.

Встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови.

Своє "робоче місце" облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку.

Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.

Після звільнення Херсону зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень, однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, СБУ та Державне бюро розслідувань затримали у Херсоні під час стабілізаційних заходів трьох працівників слідчого ізолятора, які під час окупації міста Росією перейшли на бік ворога.