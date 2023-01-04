У Херсоні затримали колаборанта, який охороняв адміністративні будівлі рашистів під час окупації міста

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником є мешканець обласного центру, який під час захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що окупанти запропонували зловмиснику "посаду" у створеному агресором "управлении МВД по городу Херсону".

Там він добровільно погодився увійти до складу "отдельного батальона патрульно-постовой службы" РФ.

Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка.

Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких рашисти облаштували місцеві окупаційні органи.

Також зловмисник брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.

Під час таких "нальотів" здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень.

Після звільнення Херсона зловмисник хотів "загубитись" у місті і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанта виявили "посвідчення" фейкового органу та інші докази злочинної діяльності.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Зазначимо, СБУ викрила ще одну пособницю ворога у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисницею виявилась колишня посадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації.