У Херсоні затримали колаборанта, який "передав" ворогу філію "Укрпошти"

Служба безпеки затримала ще одного ворожого пособника у звільненому Херсоні, який віддав ворогу матеріальну базу Херсонської дирекції АТ "Укрпошта"

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився місцевий житель, який на період окупації обласного центру погодився очолити "юридичний відділ державного унітарного підприємства "Пошта Херсон" РФ".

"На цій "посаді" він виконував завдання місцевого гауляйтера Сальдо щодо "русифікації" місцевої дирекції АТ "Укрпошта"", - зазначили в СБУ.

Зокрема, чоловік розробив "документацію" для незаконної передачі російським загарбникам матеріальної бази Херсонської дирекції АТ "Укрпошта".

Крім того, він допомагав підключати окупаційні органи РФ до місцевої системи поштового зв’язку.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався переховуватися від правосуддя. Проте, співробітники СБУ все одно вичислили його і затримали.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - зазначили в СБУ.

Там додали, що наразі чоловік під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Раніше Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який допомагав рашистам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста.