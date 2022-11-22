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У Херсоні затримали колаборанта, який "вибивав голоси" за приєднання регіону до РФ
Служба безпеки продовжує викривати ворожих поплічників на звільнених територіях нашої держави. Правоохоронці затримали чергового колаборанта, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і пішов з ними на співпрацю.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що у ході стабілізаційних заходів у Херсоні затримано представника "избирательной комиссии", яку загарбники створили під час захоплення обласного центру.
Ця псевдоустанова виконувала завдання Кремля щодо організації і проведення незаконного референдуму щодо нібито приєднання тимчасово окупованого регіону до РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Затриманий СБУ колаборант збирав "голоси" для фейкового плебісциту. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей "проголосувати" за кремлівський проект.
У разі незгоди, зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою і кликав "на допомогу" озброєних окупантів, які "чергували" біля під’їзду.
"Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів фейкового плебісциту", - зазначають в СБУ.
За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і пішов з ними на співпрацю.
За це його призначили на "посаду" з грошовим "утриманням" за рахунок агресора.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення", - підкреслюють в СБУ.
Зазначимо, СБУ продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня і сходу України. У ході слідчо-оперативних дій встановлено особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.