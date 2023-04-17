У Херсоні затримали колишнього "начальника російського вокзалу": допомагав РФ перекидати військові ешелони в Україну

Служба безпеки затримала ще одного пособника агресора під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після захоплення обласного центру зловмисник добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Там його призначили очільником вокзалу міської станції, яка входила до складу створеного агресором "унітарного підприємства Херсонська залізниця".

На цій "посаді" колабарант допомагав загарбникам налагодити залізничне сполучення для потреб окупаційних угруповань на південному фронті.

Він брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до захопленого на той час Херсона.

Для цього віддавав злочинні розпорядження своїм підлеглим. У разі відмови або невиконання незаконних вказівок – погрожував "здати" людей каральним органам рашистів.

Після звільнення південного міста фігурант намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ затримала ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Серед них – двоє мешканців Вовчанського району, колишні посадовці органів місцевого самоврядування.