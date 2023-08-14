У Хмельницькому затримали посадовця військкомату: за $ 4500 допомагав уникнути мобілізації

На Хмельниччині правоохоронці затримали військового Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який у змові з лікарями сприяв виключенню потенційних призовників зі списків військового комісаріату нібито за станом здоровʼя. Вартість такої "послуги" становила від 4500 доларів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний отримав від військовозобов’язаного 4500 доларів США.

"За ці кошти військовослужбовець обіцяв здійснити вплив на військово-лікарську комісію та інших уповноважених осіб щодо визнання його непридатним до військової служби та подальшого встановлення групи інвалідності", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Як наслідок, особа із встановленим діагнозом не підлягатиме призову на службу та під час мобілізації зможе виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали підозрюваного в Хмельницькому під час отримання коштів.

"Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 214 тис грн застави, а також відсторонено від посади. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Там додають, що чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Масові перевірки ТЦК - з чого все почалося

22 липня начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою. Пізніше його звільнили.

Через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК.

Загалом відомо, що від початку війни ДБР розслідує вже 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.

Нещодавно працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві начальника Голосіївського районного військкомату, який за гроші переправляв військовозобовʼязаних через кордон.

Раніше правоохоронці затримали колишнього керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який організував підвищені військові виплати для наближених осіб та допомагав представникам місцевого злочинного угрупування ухилятися від відповідальності. Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК та СП.