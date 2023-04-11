У Запоріжжі викрили зловмисників, які за $2-3 тис допомагали громадянам РФ "легалізуватися" в Україні (ФОТО)

Служба безпеки під час слідчо-оперативних заходів у Запоріжжі нейтралізувала кримінальне угруповання, яке займалось незаконною легалізацією іноземців в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, серед основних клієнтів зловмисників були громадяни РФ, які причетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств. Для них ділки виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні. У подальшому частина іноземців планувала виїхати до ЄС.

Вартість підроблених документів становила від 2 до 3 тисяч доларів з людини. Сума залежала від терміновості "замовлення".

Крім цього, зловмисники пропонували своїм клієнтам фейкові перепустки на спецтранспорт за зразком міськради, які давали право безперешкодного проїзду під час комендантської години.

Також вони виготовляли для ухилянтів фіктивні документи про непридатність до військової служби.

За оперативною інформацією, з червня 2022 року такими "послугами" встигли скористатися понад 90 осіб.

До складу злочинної групи входило 5 мешканців регіону, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Підпільний бізнес вони організували у двох офісних приміщеннях у середмісті Запоріжжя. Там встановили комп’ютерну техніку та обладнання для виготовлення підробок.

Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах.

Під час обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях фігурантів виявлено:

зразки фальшивок та обладнання для їх вироблення;

підроблені печатки, штампи та бланки офіційних органів;

фальшиві спецперепустки на транспорт;

гроші, одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору та ще двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Організатору групи вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. У результаті слідчо-оперативних заходів повідомлено про підозру п'ятьом організаторам оборудок.