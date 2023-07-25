У Запоріжжі затримали агента ФСБ, який ховав під дитячим ліжком зброю для вчинення терактів (ФОТО)

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Напередодні 9 травня 2023 року співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону. Наразі у Запоріжжі затримали їхнього спільника.

Затриманий зловмисник у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами. Серед вилученого – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння.

Схрон зброї зловмисників. Фото: СБУ

За наявними даними, саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті і поблизу передової.

Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України.

Як встановило слідство, третім учасником агентурної мережі ФСБ виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими. Навесні 2023 року він потрапив у поле зору російської спецслужби.

За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі схрон, у якому зловмисники зберігали незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого серед іншого виявлено:

3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;

понад 800 набоїв до стрілецької зброї;

2 димові гранати РГД-55МЧ.

Вилучений арсенал зброї. Фото: СБУ

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.

Нагадаємо, у травні СБУ повідомляла, що контррозвідники спецслужби нейтралізували агентурну мережу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника. Зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону і залучені до виконання бойових завдань на південному фронті.