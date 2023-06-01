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Учасник "Спіймай баригу" зробив контрольну закупку
Викрити торговця забороненими речовина допоміг військовослужбовець. Про це повідомляють організатори акції "Спіймай баригу" на сайті проекту. Молодий хлопець помітив, що серед бійців його підрозділу розповсюджують наркотики. Все відбувалося в тилу, під час відрядження військових до однієї з областей країни.
Учасник акції зміг самостійно вийти на наркодилера, одразу звернувся до поліції і під їхнім керівництвом провів контрольну закупку.
"В контрольній закупівлі брав участь безпосередньо я, мене звели місцеві хлопці, які балувалися наркотиками, я втерся до них в довіру, поспілкувався буквально пів-дня і вони вже мене, ми поїхали купувати. Сама закупівля відбувалася у нього в машині, він був доволі безстрашним, він був єдиний у місті, не ховався. Паралельно за цим всім спостерігали працівники правоохоронних органів", — розповів учасник акції "Спіймай баригу" Петро.
Після вдалої операції військовий звернувся до організаторів акції «Спіймай баригу», надав всі необхідні документи і відеоматеріали. Як тільки дилера затримали, учасник отримав грошову винагороду на карту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, акція "Спіймай баригу" діє на території всієї країни. Організатори виплачують гроші за викриття торговців і виробників наркотиків всім, хто співпрацює з поліцією та надає докази відкриття кримінального провадження. Всі умови акції викладені на сайті проекту, там також вказані розцінки – найбільшу суму, один мільйон гривень, обіцяють за викриття нарколабораторії, в якій буде вилучено від тридцяти кілограмів важких наркотиків.