Учасникам схеми незаконного виробництва пального кума Медведчука на Закарпатті повідомили про підозри

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили п’ятьох учасників масштабної схеми незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. За наявними даними, до організації оборудки причетний кум Віктора Медведчука, депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

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Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам злочинної схеми з незаконного виготовлення та продажу пального.

Як йдеться у повідомленні Управління СБУ в Закарпатській області, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

В СБУ зазначили, що депутат облради є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ. Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.

В СБУ нагадали, що правоохоронці викрили схему у жовтні минулого року. Тоді, під час обшуків на підпільному НПЗ, було виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.

У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж палива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в м. Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства.

Учасники злочинної групи, в якій були чітко розподілені ролі, закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Крім того, в рамках розслідування правоохоронці провели 18 санкціонованих обшуків на території НПЗ та в помешканнях фігурантів справи. Вилучено пальне, обладнання для його виробництва, чорнові записи, печатки, понад 3,3 млн грн готівкою, транспортні засоби тощо.

Директору підприємства та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України.

Раніше Служба безпеки України затримала в Закарпатській області лідера злочинного угруповання, яким виявився депутат обласної ради, що має статус кримінального авторитета в злочинному середовищі.

Йдеться про керівника Закарпатської обласної організації партії "Опозиційна платформа - За життя", яка була заборонена в судовому порядку, Івана Чубирка. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ. У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.