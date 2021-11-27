Украинка хранила дома контрафактные сигареты на общую сумму почти 2 млн грн

Жительница города Славянска хранила в собственном доме контрафактные табачные изделия известных марок на общую сумму почти 2 млн грн, и в дальнейшем сбывала сигареты сомнительного качества на территории Донецкой области из своего автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 48-летняя жительница г. Славянска хранила в собственном домовладении контрафактные табачные изделия известных марок. В дальнейшем правонарушительница сбывала сигареты сомнительного качества на территории Донецкой области из собственного автомобиля", — указано в сообщении.

В ходе обысков было обнаружено и изъято более 40 тысяч пачек фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога Украины.

По предварительным данным, стоимость изъятых подакцизных товаров составляет около 2 млн грн.

Под руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного приобретения с целью сбыта, транспортировки и хранения с этой целью, а также сбыта незаконно изготовленных табачных изделий (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что решается вопрос о назначении судебных экспертиз.

Напомним, в 2021 году в Украине зафиксировали максимальный за последние 10 лет уровень торговли нелегальной табачной продукцией — 15,9%.

Ранее Служба безопасности Украины выявила в Одессе скрытый цех по производству контрафактной подакцизной продукции.

В частности, готовые табачные изделия дельцы хранили на подпольных складах на территории Одесской области.

Отметим, ранее блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что в ближайшие годы доля нелегальной табачной продукции на украинском рынке может достичь 20-25%.