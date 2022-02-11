Украинская полиция расследует содействие таможенников контрабанде певчих птиц в арабские страны (ДОКУМЕНТ)

Специализированная экологическая прокуратура Офиса генпрокурора поручила Бориспольскому районному управлению полиции Киевской области расследовать налаживание украинскими чиновниками схемы по контрабандному вывозу в страны Ближнего Востока певчих птиц.

Об этом говорится в ответе ОГП Киевскому эколого-культурному центру, подавшему 11 января в прокуратуру заявление о данном преступлении.

Отмечается, что соответствующее производство под №42022000000000025 было открыто еще 12 января по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением группой лиц по предварительному сговору).

В опубликованной также КЭКЦ выписке из Единого реестра досудебных расследований отмечается, что в период с 2014 по 2021 годы граждане Сирии и Ливана в сговоре с чиновниками Государственной таможенной службы и Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы с целью получения незаконной выгоды для себя и для них с помощью подложных документов наладили схему по вывозу декоративных певчих птиц.

Указано, что птицы эти внесены в приложение II к Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природной среды существования в Европе, к которой Украина присоединилась еще в октябре 1996 года.

В их отношении запрещены все формы умышленного отлова, удержания и умышленного уничтожения, владение или внутренняя торговля ими в живом или мертвом виде, включая чучела и любые другие производные.

"Мы уже не раз писали о том, что гражданами Сирии и Ливана, проживающими в Украине, создана преступная группировка, которая, опираясь на коррупционные связи в Бориспольской таможне и в Фитосанитарной службе Украины, занималась контрабандным вывозом из Украины в различные арабские страны щеглов, синиц, снегирей и других певчих птиц", — указывают в КЭКЦ.

По данным организации, арабы платят украинским птицеловам по 50 гривен за одну птицу, а в своих странах продают по цене 30-50 евро и более за одну птицу.

"Контрабандное формирование, организованное арабами, существует в Украине около 10 лет. За это время арабами было вывезено из Украины самолетами около 500 тысяч диких певчих птиц, чем нанесен Украине ущерб в 2,5 млн долларов. На вырученные за продажу украинских птиц деньги арабы купили под Киевом землю и построили себе коттеджи, взяли в жены украинских девушек и живут припеваючи", — сетуют в КЭКЦ.